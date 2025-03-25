Золото, серебро и бронза: в каких видах спорта отличились спортсмены ЗКО

Спортсмены отличились не только на республиканских, но и на международных соревнованиях.

С 14 по 22 марта в Талдыкоргане прошёл чемпионат Республики Казахстан по парапауэрлифтингу. Как сообщили в управлении физической культуры и спорта ЗКО, спортсмены Спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями нашей области показали высокие результаты и достойно защитили честь региона.

По итогам соревнований Сандуғаш Баймуханова (73 кг) завоевала золото в жиме лёжа, а Ильяс Джалмухамбетов (88 кг) – серебро.

Кроме того, на льду дворца «Алау» в Астане прошла VI зимняя Спартакиада. В соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 метров наши спортсмены завоевали бронзу и серебро: Алина Ажигалиева – серебро (2:30.601), Нуртилек Кажгали – бронзу (2:25.330).

На чемпионате Азии по спортивной ходьбе в городе Номи (Япония) уральский спортсмен Георгий Шейко прошёл 20-километровую дистанцию за 1 час 23 минуты 07 секунд и завоевал серебряную медаль.

В Шымкенте прошёл первый отборочный этап чемпионата Казахстана по конным скачкам. В забеге Мерей Гарипуллин с лошадью «Каршыга» занял 1-е место.