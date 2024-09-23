Также в этот день было зафиксировано 19 случаев мелкого хулиганства, 23 человека задержаны за распитие спиртных напитков, а 38 человек доставили в ЦВАД

По данным департамента полиции ЗКО, во время гала-концерта ко Дню города, который прошел вечером 21 сентбяря, потерялись 100 детей. Их доставили в стационарный пункт полиции. Также в этот день было зафиксировано 19 случаев мелкого хулиганства, 23 человека задержали за распитие спиртных напитков, а 38 человек доставили в Центр временной адаптации и детоксикации. Кроме того, были задержаны четыре водителя в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что во время гала-концерта пьяный мужчина забрался на скульптуру в виде стопки книг на площади Первого президента. За это ему был выписан штраф в размере 5 МРП.