125 сельских акимов ЗКО изучают госуправление и бюджетное планирование в «Школе акимов»

Вице-премьер Канат Бозумбаев принял участие в запуске программы повышения квалификации для акимов районов, городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, сообщается на сайте правительства. Курс включает 17 модулей и 240 академических часов. Участники изучат экономику, госуправление, бюджетное планирование, цифровизацию, управление коммунальной собственностью, развитие бизнеса и привлечение инвестиций.

— Выборы сельских акимов с 2021 года обеспечили активное участие граждан в местном самоуправлении и повысили ответственность акимов. С тех пор было избрано более 2,5 тысячи сельских акимов. 60% из них ранее не были акимами и не работали на госслужбе. Некоторые из них – это владельцы бизнеса или партийные работники. Таким образом, значительно обновился корпус акимов. В 2023 году прошли пилотные выборы акимов районов и городов областного значения. Во всех регионах было избрано 45 акимов. С этого года все акимы районов вступают в должность только путем прямых выборов. В связи с этим, считаю, что сегодняшний запуск «Школы акимов» является своевременным и целесообразным решением. Программа повышения квалификации даст новый импульс развитию сельских регионов и позволит повысить уровень жизни населения, — сказал Канат Бозумбаев.

Между тем, как рассказал глава департамента агентства по делам госслужбы по ЗКО Мурат Байсалов, с 17 февраля 125 сельских акимов из области проходят обучение в «Школе акимов». Курсы проходят в филиале Академии госуправления при президенте, а финансируются из местного бюджета. По завершении обучения акимам предстоит защитить программы экономического развития своих сел.