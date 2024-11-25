15 часов ожидания: авиакомпания получила штраф за задержку рейса в Актау

Пассажиры, которые провели 15 часов в ожидании своего рейса в аэропорту Актау и не получили должных услуг от авиакомпании Air Astana, направили официальное обращение в Мангистаусскую транспортную прокуратуру.

Пассажиры, которые провели 15 часов в ожидании своего рейса в аэропорту Актау и не получили должных услуг от авиакомпании Air Astana, направили официальное обращение в Мангистаусскую транспортную прокуратуру, передает Lada.kz.

После проверки выяснилось, что компания не выполнила обязательства, предусмотренные законодательством. В частности, пассажирам не предоставили гостиницу, питание, комнату для матери и ребенка, а также не организовали транспортировку в город.

По результатам проверки прокуратура привлекла авиакомпанию к административной ответственности, наложив штраф в размере 1 846 000 тенге.

Напомним, ранее на сайте «Открытые НПА» появился проект закона, который предлагает увеличить штрафы для авиаперевозчиков за плохое обслуживание пассажиров. Сейчас авиакомпании обязаны компенсировать только задержки и отмены рейсов, но не другие изменения, такие как смена маршрута или расписания.

По новому законопроекту, понятие «изменение статуса рейса» будет включать все виды изменений: смену маршрута, задержки и изменения времени вылета. Также планируется изменить статью 567 КоАП, добавив формулировку «неисполнение либо ненадлежащее исполнение перевозчиком своих обязанностей» при изменении статуса рейса.

В последние годы наблюдается рост задержек рейсов и жалоб пассажиров. По информации министерства транспорта, в 2023 году было зарегистрировано 16 666 случаев задержки рейсов, а на сентябрь 2024 года эта цифра уже достигла 17 827.