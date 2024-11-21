Ежедневные рейсы из Актобе в Атырау и обратно запускает авиаперевозчик

Авиакомпания Qazaq Air с 1 декабря запускает ежедневные регулярные рейсы из Актобе в Атырау, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Авиакомпания Qazaq Air с 1 декабря запускает ежедневные регулярные рейсы из Актобе в Атырау, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Маршруты будут выполняться по следующему расписанию:

По понедельникам, средам и пятницам:

IQ 395 Актобе (17:50) – Атырау (19:10)

IQ 396 Атырау (19:50) – Актобе (21:10)

По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям:

IQ 395 Актобе (09:10) – Атырау (10:40)

IQ 396 Атырау (14:50) – Актобе (15:50)

Стоимость авиабилета - от 13 000 тенге в одну сторону.

- Данный маршрут будет особенно актуален и удобен сотрудникам, работающим вахтовым методом в Атырауской области. Повышение транспортной доступности социально значимых регионов – одна из приоритетных задач авиакомпании QAZAQ AIR, – подчеркнула официальный представитель Qazaq Air Акбота Орынбаева.

В авиакомпании напомнили о проведении акцию по бесплатному провозу спортивных снаряжений (лыжное снаряжение, сноубордическое снаряжение, коньки для катания на льду) на всех направлениях до конца 2024 года.

Напомним, Air Astana перешла на зимнее расписание и открыла новые популярные международные направления. Так, запущен прямой рейс между Атырау и Дубаем с частотой 2 рейса в неделю. Количество рейсов из Алматы в Дубай увеличено до 11 раз в неделю, а из Астаны в Дубай — до 9 рейсов в неделю.