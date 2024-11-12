22 млрд тенге выделили на развитие малого и среднего бизнеса в ЗКО

По словам Наримана Турегалиева, в этом году на развитие этой сферы выделено 22 миллиарда тенге, поддержано более 3 тысяч проектов.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил, что в малом и среднем бизнесе региона работают 130 тысяч человек. Он подчеркнул, что в области активно развивают этот сектор.

Всего в регионе насчитывается более 58 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. За год предприятия МСБ произвели продукции на сумму 1,2 триллион тенге.

По словам Наримана Турегалиева, в этом году на развитие этой сферы выделено 22 миллиарда тенге, поддержано более 3 тысяч проектов.

— В целях развития малого и среднего бизнеса в индустриальной зоне области на сегодняшний день реализуются 5 инвестиционных проектов на общую сумму 14,9 миллиардов тенге, — рассказал аким ЗКО.

Кроме того, в области строится небольшая промышленная зона на участке 2,8 гектара. Здесь субъекты малого бизнеса смогут получить землю с готовой инфраструктурой для создания новых производств.