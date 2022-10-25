34 избирательных участка создано в Бурлинском районе

- Семинар проходит в связи с выборами президента Республики Казахстан. Прошу выслушать все предложения и быть внимательными к организации работ и поддержанию порядка на участках в этот важный для страны день, - сказал замакима.Председатель районного избирательного комитета Ерлан Каржауов отметил, что большая часть членов участковой комиссии имеет определенный опыт участия в избирательных процессах. Проблем с материально-техническим оснащением участков нет. С АО "Казахтелеком" заключен договор об установке и переносе линий телефонной связи во время избирательного процесса. Заместитель прокурора района Руслан Джуматаев рассказал участникам семинара об ответственности за соблюдение законодательства. Председатель областной избирательной комиссии Гайса Капаков выступил с докладом о направлениях работы участковых избирательных комиссий. Он проанализировал вопросы о порядке голосования вне помещения для голосования, перемещении и обеспечении сохранности избирательных бюллетеней в переносных ящиках, включении избирателей в списки избирателей по месту нахождения, ведении протоколов по пунктам.
- Мы напечатали все необходимые плакаты и полиграфическую продукцию. Здесь есть все: правила, информация об избирательных комиссиях и многое другое. Ее необходимо размещать в определенных местах в соответствии с требованиями. Вы должны оказывать избирателям всю консультативную поддержку, потому что некоторые из них могут не знать адреса участков или вообще не знать, потому что они голосуют впервые, - пояснил глава областной избирательной комиссии.Он посоветовал членам участковой комиссии быть хладнокровными в любой ситуации. Особенно в тех случаях, когда возникают жалобы со стороны избирателей или независимых наблюдателей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА