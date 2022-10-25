34 избирательных участка создано в Бурлинском районе

В состав избирательных комиссий вошли 217 человек. Иллюстративное фото из архива "МГ" В Аксае прошел семинар по организации работ избирательных комиссий в Бурлинском районе. В нем приняли участие председатель областной избирательной комиссии Гайса Капаков, заместитель акима Бурлинского района Асланбек Саркулов, председатель районной избирательной комиссии Ерлан Каржауов, заместитель прокурора района Руслан Джуматаев, а также акимы сельских округов, председатели и члены участковых избирательных комиссий. Как стало известно, в Бурлинском районе создано 35 избирательных комиссий, из которых один