47 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано в ЗКО

Исполняющий обязанности руководителя департамента СЭС по ЗКО Нурлыбек Мустаев рассказал о ситуации с ОРВИ и гриппом в области. По его словам, с 1 октября зарегистрировано 47 464 случая заболевания.

Исполняющий обязанности руководителя департамента СЭС по ЗКО Нурлыбек Мустаев рассказал о ситуации с ОРВИ и гриппом в области. По его словам, с 1 октября зарегистрировано 47 464 случая заболевания. Из них:

Дети до 14 лет – 33 543, включая 557 детей младше года (1,3% от всех заболевших).

Беременные женщины – 118 случаев (0,2%).

Школьники – 1 898 человек (3%) в 156 школах области.

Мустаев отметил, что при увеличении числа заболевших в учебных заведениях до 30% и более занятия могут быть временно приостановлены. Однако на данный момент таких случаев не зафиксировано.

— На начало эпидемиологического сезона зарегистрировано 36 случаев гриппа типа А, подтипа Н1N1. Из всех зарегистрированных случаев гриппа 2 случая гриппа среди беременных. 13 случаев среди детей 0-4 лет, 3 случаев среди детей 4-15 лет, 10 случаев среди взрослых (15-29 лет – 3 случая, 30-64 – 7 случаев). Из негриппозных вирусов выявлены – аденовирус, риновирус, боковирус, парагрипп, не пандемический коронавирус, — сказал и.о руководителя департамента СЭС по ЗКО.

Мустаев добавил, что вакцинация против гриппа стартовала 1 октября. Прививки делают в поликлиниках. В первую очередь вакцинируют людей из группы риска (медицинские работники, дети и взрослые с хроническими заболеваниями, беременные женщины и учащиеся). На данный момент прививки сделали 69 466 жителей области. Вакцинация продолжается, и медицинские учреждения области готовы оказать всю необходимую помощь жителям.