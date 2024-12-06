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Происшествия Социум

Из-за угрозы распространения сибирской язвы закрыли рынок в Атырау

Признаки заболевания специалисты выявили при повторной проверке торговых точек. Экспресс-тест подтвердил опасения эпидемиологов. Однако окончательные результаты исследований станут известны в течение нескольких дней.
Кристина Кобина
Из-за угрозы распространения сибирской язвы закрыли рынок в Атырау

Рынок в Атырау закрыли из-за угрозы распространения сибирской язвы, сообщили в региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Признаки заболевания специалисты выявили при повторной проверке торговых точек. Экспресс-тест подтвердил опасения эпидемиологов. Однако окончательные результаты исследований станут известны в течение нескольких дней.

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— Рынок закрыли для проведения дезинфекционных мероприятий. Ранее специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля проверили более 65 торговых точек, занимающихся реализацией мяса. Тогда они отобрали свыше 700 проб, и все они показали отрицательный результат. Образцы, взятые на повторной проверке, направили в национальный центр санитарно-эпидемиологической экспертизы. Окончательные результаты исследований станут известны в течение нескольких дней, — пояснили в ведомстве.

По данному факту начато эпидемиологическое расследование. 

Рекомендации для населения от специалистов ДСЭК:

Чтобы обезопасить себя от сибирской язвы:

    •    Покупайте мясо только в проверенных местах, прошедших ветеринарный контроль;

    •    Перед употреблением тщательно готовьте мясо, доводя его внутреннюю температуру до 70°C;

    •    После работы с сырым мясом обязательно мойте руки, ножи и разделочные доски;

    •    Избегайте употребления мяса сомнительного происхождения или недостаточно термически обработанного;

    •    Помните, что сибирская язва не передаётся от человека к человеку. Заразиться можно только при контакте с инфицированным животным, продуктами его переработки.

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