500 человек с инвалидностью остались без жилья в Актобе

Прокуратура Актобе проверила отделы занятости и социальных программ города. В результате установлены 500 лиц с инвалидностью 1 и 2 групп, не поставленных на учет как нуждающиеся в жилье.

Прокуратура Актобе проверила отделы занятости и социальных программ города. В результате установлены 500 лиц с инвалидностью 1 и 2 групп, не поставленных на учет как нуждающиеся в жилье.

- Эти факты являются нарушением прав людей с ограниченными возможностями, поскольку постановка на данный учет одна из гарантий обеспечения их доступным жильем, - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, согласно законодательству, люди с инвалидностью, не имеющие собственного жилья, имеют право быть включенными в списки нуждающихся для последующего получения социального жилья или получения государственной поддержки на улучшение жилищных условий.

Прокуратура также выявила факты неоказания социальной помощи 39 лицам с инвалидностью, причитающиеся ко Дню Конституции в размере 1 950 000 тенге, а также единовременной выплаты 17 гражданам на сумму 850 тысяч тенге.

Кроме того, установлены 152 факта не разработки индивидуальной программы реабилитации лиц с инвалидностью 1 группы и не реализации 200 ИПР. По информации ведомства, в настоящее время права инвалидов восстановлены, они поставлены на жилищный учет и им произведены все необходимые выплаты.

Напомним, в ЗКО проживает 24 791 человек с инвалидностью, что составляет 3,7% от всей численности населения области, 3 130 из которых дети до 18 лет. По решению районных и городских маслихатов, из средств местного бюджета 9 331 инвалиду оказали социальную помощь на 367,4 миллиона тенге.