Больные раком не могли получить инвалидность в ЗКО

Врачи игнорировали требования правил проведения медико-социальной экспертизы. Установлено, что 58 человек с онкологическими заболеваниями и стойкими нарушениями функций организма не имели инвалидности.

Прокуратура ЗКО выявила системные нарушения в онкологическом диспансере.

— Врачи игнорировали требования правил проведения медико-социальной экспертизы. Установлено, что 58 человек с онкологическими заболеваниями и стойкими нарушениями функций организма не имели инвалидности. Медработники не направляли их на медико-социальную экспертизу, что привело к нарушению конституционных прав граждан. В настоящее время по акту прокурорского надзора готовят материалы для направления онкобольных на экспертизу, — пояснили в надзорном органе.

За допущенные нарушения виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ежегодно в стране регистрируется более 40 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, от которых умирают свыше 13 тысяч человек. На сегодня на учете состоят более 218 тысяч казахстанцев с онкопатологией.

По словам заместителя директора онкологического диспансера ЗКО Нурлана Тулемисова, для раннего выявления онкозаболеваний необходимо своевременное обращаться за медицинской помощью, проходить профилактические и скрининговые осмотры. Кстати, незастрахованность населения является основной причиной запущенности, смертности от злокачественных новообразований. Всего под динамическим наблюдением находятся 8717 человек с онкопатологией, из них 74 ребенка. В структуре заболеваемости лидирующие места занимают - рак молочной железы, легкого, колоректальный рак, рак желудка ипищевода.

23 ноября в областном онкологическом диспансере и во всех поликлиниках Уральска и районов планируют провести День открытых дверей. В регионе проходит месячник осведомленности о раке легких. В этот день все желающие могут попасть на консультацию к специалистам вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС.