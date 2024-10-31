5,2 млрд тенге субсидий выделили перевозчикам Уральска

В этом году на субсидирование компаний-перевозчиков акимат выделил 5,2 миллиарда тенге. Перевозчики приобрели 15 новых автобусов на сумму 702 миллиона тенге. Также, до конца года планируется приобрести дополнительно 10 новых автобусов.

Сегодня, 31 октября, глава региона Нариман Тургалиев отчитался перед населением, где также выступил с докладом аким Уральска Мурат Байменов. Он отметил, что общественный транспорт с пассажиропотоком около 53 миллионов человек в год, является важной частью жизни города. В 2022-2023 годах городские перевозчики закупили 172 автобуса. Износ автопарков общественного транспорта сократился с 32% до 22%.

— В этом году на субсидирование компаний-перевозчиков акимат выделил 5,2 миллиарда тенге. Перевозчики приобрели 15 новых автобусов на сумму 702 миллиона тенге. Также, до конца года планируется приобрести дополнительно 10 новых автобусов. В результате проводимой работы износ автопарков сократится с 22% до 18%, — пояснил Мурат Байменов.

По его словам, жалоб на работу общественного транспорта все ещё много. Эти проблемы связанны с нехваткой автобусов, несоблюдением графика движения, низкой культурой обслуживания.