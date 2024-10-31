5,2 млрд тенге субсидий выделили перевозчикам Уральска

Сегодня, 31 октября, глава региона Нариман Тургалиев отчитался перед населением, где также выступил с докладом аким Уральска Мурат Байменов. Он отметил, что общественный транспорт с пассажиропотоком около 53 миллионов человек в год, является важной частью жизни города. В 2022-2023 годах городские перевозчики закупили 172 автобуса. Износ автопарков общественного транспорта сократился с 32% до 22%.
— В этом году на субсидирование компаний-перевозчиков акимат выделил 5,2 миллиарда тенге. Перевозчики приобрели 15 новых автобусов на сумму 702 миллиона тенге. Также, до конца года планируется приобрести дополнительно 10 новых автобусов. В результате проводимой работы износ автопарков сократится с 22% до 18%, — пояснил Мурат Байменов.
По его словам, жалоб на работу общественного транспорта все ещё много. Эти проблемы связанны с нехваткой автобусов, несоблюдением графика движения, низкой культурой обслуживания.
— На основании этих жалоб необходимо провести большую работу по оптимизации деятельности общественного транспорта. Например, по некоторым маршрутам автобусы переполнены в часы пик, а по некоторым маршрутам полупустые. Учитывая все эти вопросы, проводим анализ и работаем над повышением качества пассажирских перевозок, — сказал аким Уральска.