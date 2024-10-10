Свыше 600 девочек вакцинировали против вируса папилломы в ЗКО

В национальный календарь прививок Казахстана ввели поправки, и теперь в стране проводится вакцинация от вируса папилломы человека девочкам в возрасте 11 лет. Ревакцинация будет проводиться через 6 месяцев. По области насчитываются около пяти тысяч 11-летних девочек. Закупку вакцины проводило министерство здравоохранения, в нашу область доставили 5500 доз.

В национальный календарь прививок Казахстана ввели поправки, и теперь в стране проводится вакцинация от вируса папилломы человека девочкам в возрасте 11 лет. Ревакцинация будет проводиться через 6 месяцев. По области насчитываются около пяти тысяч 11-летних девочек. Закупку вакцины проводило министерство здравоохранения, в нашу область доставили 5500 доз.

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбека Мустаева, вирус папилломы человека вызывает развитие сложных заболеваний, таких как рак шейки матки, колоректальный рак и другие виды рака.

– У каждого человека вероятность заражения ВПЧ составляет 80%, а это означает, что примерно 8 из 10 женщин в какой-то момент своей жизни заразятся одним или несколькими типами ВПЧ. Самая высокая распространенность ВПЧ-инфекции наблюдается у женщин в возрасте до 25 лет, - отметил Нурлыбек Мустаев.

Так, с сентября в ЗКО проводится вакцинация девочек 11 лет и навёрстывающая иммунизация девочек 12-13 лет. На сегодняшний день по области вакцинированы 634 девочки 11-13 лет.

– Основная цель вакцинации против вируса папилломы человека - предотвратить рак шейки матки среди женщин в будущем, поэтому я рекомендую родителям принять правильное решение о вакцинации, чтобы защитить наших дочерей от рака шейки матки, - заключил Нурлыбек Мустаев.

По данным Минздрава, всего в Казахстане вакцинировали свыше 22 тысяч школьниц. Среди получивших прививку 14 тысяч девочек в возрасте 11 лет и более восьми тысяч – в возрасте 12-13 лет. Общенациональная кампания по вакцинации стартовала в сентябре. Благодаря вакцинации в ряде стран распространенность ВПЧ среди женщин снизилась на 90%.