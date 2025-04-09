96 лет истории: почему ХК «Акжайык» урезали бюджет

В 2024 году клуб получил 250 миллионов тенге, а в 2025-м — только 61,7 миллиона.

В начале февраля 2025 года в Мажилисе вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев рассказал, что в стране развивают 180 видов спорта. По его словам, содержать все эти направления — слишком дорого. Поэтому предложили сократить список тех видов спорта, которые получают государственное финансирование.

Согласно новой системе, поддержку будут получать только те виды спорта, которые входят в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских игр, а также национальные виды спорта.

При этом те, кто показывает хорошие результаты и завоёвывает медали, станут приоритетными и будут получать финансирование в первую очередь — как от государства, так и от местных властей.

Позже появилась информация, что единственный в Казахстане профессиональный клуб по хоккею с мячом могут закрыть. Однако в управлении физической культуры и спорта ЗКО заявили, что клуб продолжает работать. Правда, финансирование действительно сокращается. Это объясняют тем, что хоккей с мячом не входит в программу Олимпийских игр, не считается приоритетным видом спорта и не пользуется большой популярностью в стране.

Фото из социальных сетей команды

В 2024 году клуб получил 250 миллионов тенге, а в 2025-м — только 61,7 миллиона. Клуб не передан в доверительное управление. Занятия по хоккею с мячом в городе проходят на базе Областной детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта.

Сейчас там тренируются около 100 спортсменов. В управлении также добавили, что других клубов, которым грозит потеря финансирования, нет.

Уральская команда по хоккею с мячом. Фото с сайта the-steppe.com

Хоккей с мячом в Западно-Казахстанской области существует уже 96 лет. Несмотря на трудные времена, клуб продолжал работать, побеждать и воспитывать молодых спортсменов. Сейчас именно они составляют основу сборной Казахстана по хоккею с мячом.

В лучшие годы клуб участвовал в Кубке европейских чемпионов и Кубке мира. Его воспитанники — победители Азиатских игр и многократные чемпионы Казахстана. За последние три года команда добилась больших успехов: стала чемпионом Европы в 2022 году, трижды подряд выигрывала чемпионат Казахстана (в 2022, 2023 и 2024 годах), а также Кубок РК.

В сезоне 2024–2025 ХК «Акжайык» занял 9-е место из 11 в финале Всероссийских соревнований Высшей лиги. При этом в регулярном чемпионате команда стала первой в своей группе — 25 побед в 28 матчах и рекордные 268 голов. И это почти без помощи легионеров — их было всего трое.

Напомним, что ранее клуб по хоккею с мячом уже хотели закрыть. Эта неприятная новость шокировала всех казахстанских любителей бенди в 2022 году. В 2023 году финансирование хоккейного клуба было прекращено в рамках оптимизации бюджетных средств, направленных на спортивные клубы.

В управлении физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области сообщили, что это решение связано с отсутствием в Казахстане профессиональной лиги по хоккею с мячом и необходимостью участия команды во Всероссийских соревнованиях Высшей лиги.

Также у команды были и другие трудности — в Ледовом дворце не хватало времени для тренировок, и спортсменам приходилось заниматься ночью. Стоит отметить, что несколько воспитанников клуба играют на мировой арене и тренируют заграничные клубы.