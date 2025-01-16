Авиакатастрофа в Актау: следственный комитет России назначил экспертизу

Следственный комитет России сообщил, что продолжает расследование уголовного дела о крушении самолета Embraer-E190 авиакомпании AZAL близ Актау.

- Следствием налажено взаимодействие с компетентными органами Азербайджанской Республики и Республики Казахстан. Во взаимодействии со специалистами межгосударственного авиационного комитета изучаются полученные в Бразильском центре расследования и предотвращения авиационных происшествий (SENIPA) данные с самописцев воздушного судна, - говорится в сообщении.

Отмечается, что анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна.

- Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза. Изучается состояние всех систем воздушного судна, а также вещественные доказательства. Для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО назначена комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза, - сказано в сообщении.

Также следствием прорабатываются все возможные версии причин трагедии.

Напомним, самолет Azerbaijan airlines, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в Актау. При крушении лайнер разбился на части. Известно, что перед падением он подал сигнал ЧС над Каспийским морем. В министерстве транспорта сообщили о проведении специального расследования по факту крушения самолёта. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Катастрофа унесла 38 жизней.

Также источник в правительстве Азербайджана сообщил Euronews, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах. Авария, произошедшая с воздушным судном в Актау 25 декабря, была вызвана российской ракетой класса «земля-воздух». Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что российская сторона должна принести извинения за атаку на азербайджанский гражданский самолет с использованием средств ПВО.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками. Он сообщил, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе лежит на представителях Российской Федерации.