Авиакатастрофа в Актау: в Азербайджане наградили казахстанских спасателей

Министр гражданской обороны Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров наградил сотрудников МЧС Казахстана за помощь при авиакатастрофе, произошедшей 25 декабря 2024 года близ Актау.

Министр гражданской обороны Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров наградил сотрудников МЧС Казахстана за помощь при авиакатастрофе, произошедшей 25 декабря 2024 года близ Актау.

Нагрудным знаком «За сотрудничество» награждены:

- Сейталин Азамат Серикович

- Аминов Тимур Владимирович

- Айдаров Кани Манапович

- Караев Саясат Мусаевич

- Кенжегалиев Мажит Серикбаевич

- Кулханов Азымбек Шындаулетович

- Куземабаев Ербол Ахметович

- Мендибаев Наурызбек Ерланулы

- Нугуманов Ардак Койшибекович

- Тлеубергенова Айман Мынбаевна

Напомним, самолет Azerbaijan airlines, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в Актау. При крушении лайнер разбился на части. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Катастрофа унесла 38 жизней.

Авиакомпания Azerbaijan airlines выплатит компенсацию в размере 40 тысяч манатов (более 12 млн тенге) семье каждого из погибших. Кроме того, компенсация будет выплачена каждому пострадавшему, ее сумма составит 20 тысяч манатов (свыше 6 млн тенге). Азербайджанское издание AnewZ опубликовало эксклюзивные фотографии самолетAzerbaijan Airlines, трагически разбившегося под Актау в декабре 2024 года. На изображениях, включая снимки внутренней части фюзеляжа самолета, четко видны признаки повреждений, связанных с внешним вмешательством.