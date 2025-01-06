Авиакатастрофа в Актау: в Азербайджане наградили казахстанских спасателей

Министр гражданской обороны Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров наградил сотрудников МЧС Казахстана за помощь при авиакатастрофе, произошедшей 25 декабря 2024 года близ Актау.
Нагрудным знаком «За сотрудничество» награждены:
- Сейталин Азамат Серикович
- Аминов Тимур Владимирович
- Айдаров Кани Манапович
- Караев Саясат Мусаевич
- Кенжегалиев Мажит Серикбаевич
- Кулханов Азымбек Шындаулетович
- Куземабаев Ербол Ахметович
- Мендибаев Наурызбек Ерланулы
- Нугуманов Ардак Койшибекович
- Тлеубергенова Айман Мынбаевна
Напомним, самолет Azerbaijan airlines, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в Актау. При крушении лайнер разбился на части. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Катастрофа унесла 38 жизней.
Авиакомпания Azerbaijan airlines выплатит компенсацию в размере 40 тысяч манатов (более 12 млн тенге) семье каждого из погибших. Кроме того, компенсация будет выплачена каждому пострадавшему, ее сумма составит 20 тысяч манатов (свыше 6 млн тенге). Азербайджанское издание AnewZ опубликовало эксклюзивные фотографии самолетAzerbaijan Airlines, трагически разбившегося под Актау в декабре 2024 года. На изображениях, включая снимки внутренней части фюзеляжа самолета, четко видны признаки повреждений, связанных с внешним вмешательством.