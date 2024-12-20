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Происшествия Социум

Авто из Кореи: на 145 млн тенге обманулись казахстанцы

Из России экстрадировали казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.
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Авто из Кореи: на 145 млн тенге обманулись казахстанцы

Из России экстрадировали казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

- Подозреваемый в 2023 году, обещав доставить из Республики Корея автомашины по цене ниже рыночной, обманным путем завладел денежными средствами 6 потерпевших - жителей Алматы, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 145 млн тенге, - говорится в сообщении.

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После совершения преступления злоумышленник скрылся, и в результате был объявлен в международный розыск. В апреле этого года его задержали на территории Краснодарского края Российской Федерации, а затем, по запросу генеральной прокуратуры Казахстана, экстрадировали на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, уточнили в надзорном органе.

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