Авто из Кореи: на 145 млн тенге обманулись казахстанцы

Из России экстрадировали казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Из России экстрадировали казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

- Подозреваемый в 2023 году, обещав доставить из Республики Корея автомашины по цене ниже рыночной, обманным путем завладел денежными средствами 6 потерпевших - жителей Алматы, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 145 млн тенге, - говорится в сообщении.

После совершения преступления злоумышленник скрылся, и в результате был объявлен в международный розыск. В апреле этого года его задержали на территории Краснодарского края Российской Федерации, а затем, по запросу генеральной прокуратуры Казахстана, экстрадировали на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, уточнили в надзорном органе.