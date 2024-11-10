Более 1,5 тысячи детей занимаются творчеством в Бурлинском районе

Для укрепления семейных и духовных ценностей в районе работают этно-культурные объединения, которые поддерживают народные и традиционные искусства различных национальностей. Также для развития творческих способностей молодежи проводятся программы «AQSAI MUSIC», «Воздух», «Жара Fest».

Для развития сельских культурных учреждений в Бурлинском районе при поддержке отдела культуры и развития языков ежегодно проводятся фестивали, конкурсы, семинары, форумы, тимбилдинги и культурно-массовые мероприятия, чтобы повысить потенциал художественной самодеятельности. Об этом сообщили в районном акимате.

Для укрепления семейных и духовных ценностей в районе работают этно-культурные объединения, которые поддерживают народные и традиционные искусства различных национальностей. Также для развития творческих способностей молодежи проводятся программы «AQSAI MUSIC», «Воздух», «Жара Fest». Для поддержки новых культурных направлений функционируют молодежные театры «Мұрагер» и «Заман», а также вокально-инструментальный ансамбль «Фортуна» для популяризации современной музыки и культурных ценностей. Чтобы привлечь туристов, организуются масштабные культурные мероприятия, экскурсии в историко-краеведческий музей и городские парки, а также концерты за пределами района.

— В районе действуют множество частных культурных студий восточных танцев, вокала и домбристов, которые помогают развивать творческие способности детей. При районном центре досуга открыты 129 детско-юношеских кружков с участием 1565 детей, которые активно занимаются творчеством. Для увеличения финансирования культурной сферы разрабатывается концепция поддержки творческих индустрий на международном уровне, чтобы сохранять народные художественные промыслы и национальные традиции. Особое внимание уделяется культурному воспитанию детей и молодежи в рамках программы «Біртұтас тәрбие», направленной на формирование ценностей и уважение к культурному наследию. В школах регулярно проводятся уроки и мероприятия, которые помогают учащимся глубже понять родные традиции и культуру, — сообщили в акимате Бурлинского района.

В ведомстве отметили, что школы сотрудничают с библиотеками, театрами и музеями, организуют экскурсии и мастер-классы. Проекты «Ұлағатты ұрпақ», «Мәденитті оқушы», «Театр және бала» позволяют ученикам посещать театры и участвовать в школьных театральных кружках. В данных проектах задействованы более 4000 учащихся, в театральных кружках – 350учеников. Для вовлечения родителей в образовательный процесс проводятся открытые уроки, мероприятия и занятия в центрах педагогической помощи. Это создает единую образовательную среду и укрепляет взаимодействие между школой и родителями. Также проводится районный фестиваль «Дәстүр тренд», который в 2025 году планируется провести на областном уровне, чтобы сохранить и развивать национальные традиции и культурное взаимодействие народов.