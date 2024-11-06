Более 7 тысяч бродячих собак умертвили в Атырауской области

В регионе с начала года отловили около 8 тысяч бродячих собак, из них около 300 стерилизовали и выпустили в ареал обитания, сообщает Региональная служба коммуникаций. 7623 животным провели эвтаназии.

В регионе с начала года отловили около 8 тысяч бродячих собак, из них порядка 300 стерилизовали и выпустили в ареал обитания, сообщает Региональная служба коммуникаций. 7623-м животным провели эвтаназии.

— После отлова проводится вакцинация, стерилизация, кастрация животных, признанных безопасными для людей. Далее в течение 14 дней собаки буду находятся в изоляторах, пока не найдут хозяина. В случае, если его не удаётся найти, животных отвозят обратно к месту отлова, — рассказал главный специалист отдела ветеринарии управления сельского хозяйства и земельных отношений Ықыллас Азаматов.

В настоящее время в области работы по отлову, обезвреживанию бродячих собак проводят подрядные организации ТОО «Forward Star», ТОО «Нурбаев» и ИП «Жан Жұмағы».

Между тем, по данным управления здравоохранения ЗКО, с начала года в больницы области обратились 1896 человек, которых укусили собаки. Среди них 678 детей. Всего зарегистрировано в базе данных 24 144 собак и кошек, из них 6388 - домашние, 17 756 - бродячие животные.