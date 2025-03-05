Более восьми тысяч кубометров снега вывезли из Уральска за день

В Уральске 21 февраля начался сильный снегопад, который с перерывами продолжается до сих пор, хотя уже 5 марта. По информации городского акимата, коммунальные службы работают в усиленном режиме. Сегодня на линии — 292 единицы техники и 350 работников. Кроме того, созданы еще пять бригад, которые очищают от снега автобусные остановки, пешеходные дорожки, парки и арыки.

4 марта за день вывезли 8,5 тысячи кубометров снега, ночью — еще шесть тысяч. Всего с начала сезона на полигоны отправили 255 тысяч кубометров снега. В первую очередь очищают дороги, маршруты общественного транспорта и подъезды к социальным объектам.

Ранее мы рассказывали о работнике коммунальной службы Динакуль апа, которая на протяжении 23 лет выходит на улицы города, чтобы он оставался чистым.