Бросилась спасать: мать и сын сгорели при пожаре в Атырауской области

По предварительным данным, мать пыталась спасти своего сына, страдающего психическим расстройством. В момент, когда огонь охватил пристройку, женщина, вероятно, пыталась вывести его из помещения, однако возгорание было слишком стремительным. Находясь внутри, они оказались в ловушке, когда рухнул потолок, что лишило их возможности выбраться и спастись

Трагедия произошла в селе Акколь Курмангазинского района Атырауской области, где в результате пожара погибли 66-летняя женщина и ее 35-летний сын.

Пожар вспыхнул в пристройке к жилому дому, несмотря на попытки спастись, мать и сын не смогли выбраться из огненной ловушки.

По предварительным данным, женщина пыталась спасти своего сына, страдающего психическим расстройством. В момент, когда огонь охватил пристройку, она, вероятно, пыталась вывести его из помещения, однако возгорание было слишком стремительным. Находясь внутри, они оказались в ловушке, когда рухнул потолок, что лишило их возможности выбраться.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Оставшихся в доме несовершеннолетних детей удалось вытащить из горящего здания через окна. Их спасение стало возможным благодаря быстрым действиям соседей и пожарных.

Кроме того, пострадали другие члены семьи. 58-летний глава семейства получил ожоги обеих рук, а 5-летняя внучка была госпитализирована с признаками отравления дымом. Оба пострадавших были доставлены в районную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации ДЧС региона, пожар был локализован в 5:52 и полностью ликвидирован к 6:30. Причины возникновения возгорания остаются неизвестными, и в настоящее время проводится расследование. В тушении огня принимали участие 9 сотрудников пожарно-спасательной части Курмангазинского района и 2 единицы техники.

Ранее трагедия произошла в пятиэтажном доме в Индерском районе Атырауской области. По данным пресс-службы регионального ДЧС, в квартире на втором этаже произошел пожар. Прибывшие пожарные обнаружили в спальне тела двоих детей 10 и 7 лет. Маму детей и одного мужчину госпитализировали в реанимацию.