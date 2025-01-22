Снижение цен на лекарства ожидается в Казахстане

В Казахстане будет действовать новый механизм регулирования цен на лекарственные средства, который предусматривает снижение предельной стоимости препаратов для обеспечения пациентов, получающих лечение в рамках ГОБМП, ОСМС и реализуемых в розничной сети аптек

В Казахстане вводится новый механизм регулирования цен на лекарства, направленный на снижение максимальной стоимости препаратов, предназначенных для пациентов, проходящих лечение в рамках ГОБМП, ОСМС, а также тех, что продаются в розничных аптеках, сообщил вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев.

Одним из методов снижения предельной стоимости лекарств станет исключение дополнительных расходов, которые ранее учитывались в цене препаратов, таких как маркетинговые (до 30%), транспортные (до 15%) и расходы на оценку качества.

В результате пересмотра регрессивной шкалы наценок значительно снижены пределы их применения:

в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) они составят до 20%,

для оптовой реализации – до 25%,

для розничной – до 30% (по сравнению с 55% ранее).

Также предусмотрено снижение цен на генерики на 30% от цены оригинального лекарственного средства.

Если оригинальное лекарство недоступно на рынке, максимальная цена отечественного аналога не должна быть выше средней цены импортных препаратов. Это поможет стимулировать конкуренцию и улучшить условия для отечественных производителей, сохраняя баланс интересов всех участников рынка.

- Для повышения прозрачности системы будет введена интеграция с государственными информационными порталами, в частности, Комитета государственных доходов. Эта мера позволит эффективно контролировать цены на лекарственные средства через мониторинг данных таможенных деклараций и кассовых чеков аптек, - сообщили в Минздраве.

Вице-министр отметил, что для повышения доступности лекарств на фармацевтическом рынке проводится поэтапное снятие регулирования цен на препараты для оптовой и розничной торговли.

Так, в 2023 году в конкурентную среду отпущены 302 наименования безрецептурных лекарственных средств, а в 2024 году – 952 наименования безрецептурных лекарственных средств.