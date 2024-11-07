Число сайгаков в ЗКО превысило 1,6 млн: часть хотят переправить в Россию

В 2024 году их стало 1 620 000. Сайга наносит значительный вред лугам, пастбищам и полям.

Начальник территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахымжанов рассказал, что численность сайги в области растет с каждым годом. В 2024 году их стало 1 620 000. Сайга наносит значительный вред лугам, пастбищам и полям.

— Поэтому создан оперативный штаб для защиты сельхозугодий от сайги. В августе, во время встречи министра экологии Ерлана Нысанбаева с делегацией из России в Жанибекском районе, договорились о создании экокоридоров вдоль границы. Если проект будет реализован, часть сайги переселят в соседнюю страну, — отметил Нурлан Рахымжанов.

Он также сообщил, что весной на 734 гектарах было посажено 3,3 миллиона деревьев, а осенью — 4,2 миллиона деревьев на 1286 гектарах. Посадка продолжается. В этом году на оборудование лесных учреждений выделено 931 миллион тенге, закуплено 32 трактора. Проводятся мероприятия по охране лесов. Также особое внимание уделяется защите животных. С начала года инспекция провела 114 рейдов по контролю за соблюдением законов об охране природы. В результате составлено 43 административных протокола.

Государственный лесной фонд Западно-Казахстанской области составляет 225 267 гектаров, из которых 90 227 гектаров покрыты лесом. В регионе есть 12 особо охраняемых природных территорий — 5 национальных и 7 местных.