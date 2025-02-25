Четыре земельных участка выставили на аукцион в Уральске

На аукционе можно приобрести права аренды земельных участков для строительства коммерческих объектов.

Аукцион по продаже права на аренду земельных участков для строительства коммерческих объектов пройдёт в Уральске. Об этом сообщается на странице акимата города в Instagram.

Аукцион начнётся в 11:00 12 марта на портале gosreestr.kz.

— На аукцион будет выставлено 4 земельных участка коммерческого назначения в Уральске в поселках Деркул и Зачаганск. Регистрация участников аукциона производится со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за 5 минут до начала аукциона, — говорится в сообщении.

Заявки на участие в аукционе принимаются на портале е-kazyna.kz.



