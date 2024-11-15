Чиновника из Уральска признали виновным в мошенничестве и оштрафовали на 5 млн тенге

Из материалов уголовного дела следует, что на портале госзакупок был разыгран открытый конкурс по капитальному ремонту государственной трассы, в котором ТОО приняло участие и стало победителем по балльному расчетному показателю.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, рассмотрено уголовное дело в отношении государственного служащего по обвинению в мошенничестве.

Из материалов уголовного дела следует, что на портале госзакупок был разыгран открытый конкурс по капитальному ремонту государственной трассы, в котором ТОО приняло участие и стало победителем по балльному расчетному показателю.

Между ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» и ТОО был заключен договор и на счет последнего был направлен аванс.

– Позднее на вопрос директора ТОО о том, когда поступит остальная часть средств по договору, госслужащий – главный специалист управления, с целью похитить чужое имуществе путем обмана, достоверно зная, что выплата денежных средств по договору госзакупок не входит в его служебные обязанности и что он не может ничем помочь, используя свои должностные полномочия, попросил у директора 500 тысяч тенге за предоставление денег. Главный специалист Управления в целях получения личной имущественной выгоды получил от директора ТОО 500 тысяч тенге и перечислил их на свой счет в АО Kaspi Bank, заверив директора, что переведет остальную часть средств по договору, что впоследствии не исполнил, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Сам подсудимый полностью признал свою вину, что нашло свое подтверждение в материалах уголовного дела.

Суд признал его виновным по статье 190 УК РК «Мошенничество» и приговорил к штрафу в размере 5 миллионов тенге с лишением права пожизненно занимать должности в государственной службе.

Приговор вступил в законную силу.