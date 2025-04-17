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Социум Спорт

Девушка-полицейский из Уральска «взорвала» чемпионат Азии по самбо

Она завоевала бронзу международного чемпионата.
Арайлым Усербаева
Девушка-полицейский из Уральска «взорвала» чемпионат Азии по самбо

Мы неоднократно писали о 29-летней Куралай Кабырайкызы. Она шесть лет служит в органах внутренних дел и является старшим лейтенантом департамента полиции ЗКО. Куралай — сотрудник СОБРа. 

Девушка регулярно участвует в международных соревнованиях по боевому самбо и занимает призовые места. 

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На днях Куралай вновь пополнила свою копилку побед. С 13 по 18 апреля в столице Узбекистана Ташкенте проходил чемпионат Азии и Океании по боевому и спортивному самбо среди взрослых. Куралай выступала в весе 54 кг и смогла завоевать бронзу. 

Ранее Данияр Елеусинов раскрыл, сколько ему осталось до боя за титул.

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