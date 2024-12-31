Рукоприкладство учителя сняли на видео в Атырауской области

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен конфликт учителя с учениками. Сообщается, что инцидент произошел в одной из школ Курмагазыского района еще в 2023 году

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен конфликт учителя с учениками. Сообщается, что инцидент произошел в одной из школ Курмангазинского района еще в 2023 году. На видео видно, как учитель применяет силу по отношению к школьникам. Видео только недавно попало в чаты, но вызвало широкий резонанс, так как педагог, фигурирующий на записи, недавно стал директором другой школы в том же районе.

В управлении образования Атырауской области подтвердили, что 4 ноября 2024 года Жупаргалиев С.Т. был назначен директором школы имени Кадыра Мырза Али. Сообщается, что у него 35 лет стажа в образовании, и при назначении жалоб со стороны родителей или сотрудников не поступало. Конкурс на должность он прошел на общих основаниях, соответствуя всем требованиям.

Сейчас управление образования инициировало служебное расследование. По его результатам будут приняты меры в рамках закона.