До 740 млн тенге увеличилась сумма хищения чиновника от спорта из ЗКО

В антикоррупционной службе сообщили о завершении расследования в отношении директора РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Оралбая Жаксымбетова и его заместителя.

В антикоррупционной службе сообщили о завершении расследования в отношении директора РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры министерства туризма и спорта РК Оралбая Жаксымбетова и его заместителя.

По данным борцов с коррупцией, они вместе с субъектами предпринимательства, подозреваются в хищении бюджетных средств в размере 584 миллионов тенге, предназначенные на приобретение спортивного инвентаря. Кроме этого предполагается, что подозреваемые заключали договоры с туроператорами по завышенной стоимости.

Кроме того, Жаксымбетов, будучи директором частной компании, в 2021 году совершил хищение бюджетных средств в размере 161,9 миллиона тенге, выделенных на развитие футбола и хоккея с мячом в Западно-Казахстанской области.

Иную информацию в интересах следствия в антикоррупционной службе раскрывать не стали. Однако в ведомстве отметили, что каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Отметим, что изначально речь шла о хищении бюджетных средств в размере 57 миллионов тенге. Деньги выделило управление физической культуры и спорта ЗКО подконтрольному ему ТОО «ФК Акжайык» под видом оказанных услуг по тренировке детей в рамках договора подушевого финансирования по программе Artsport.

Оралбай Жаксымбетов родился в 1979 году ЗКО. В течение многих лет работал на различных должностях в области спорта.

Спустя какое-то время после ареста Жаксымбетова был арестован и бывший директор футбольного клуба «Акжайык» Азамат Шайхы. Он также подозревается в хищении бюджетных средств путем обмана на общую сумму 57 миллионов тенге.

– Деньги выделило управление физической культуры и спорта ЗКО футбольному клубу «Акжайык» под видом оказанных услуг по тренировке детей в рамках договора подушевого финансирования по программе «Арт Спорт», - сказал тогда официальный представитель антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров.

Напомним, Азамат Шайхы возглавлял футбольный клуб «Акжайык» с 2020 по 2022 годы. Затем он уволился с должности директора ФК «Акжайык» в конце июня 2022 года. С сентября 2023 года по июль 2024 года занимал пост председателя правления ФК «Актобе», в конце июля стало известно о том, что Шайхы покинул эту должность. На странице клуба говорится, что он покинул пост по собственному желанию.