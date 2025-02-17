Доллар подорожал почти на 3 тенге

Средневзвешенный курс доллара США на дневных торгах Казахстанской фондовой биржи KASE 17 февраля повысился на 2,71 тенге и составил 498,75 тенге. Курс евро и российского рубля остались на прежнем уровне. За месяц американская валюта подешевела сразу на 30,19 тенге, а евро на 29,63.
Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 17 февраля, составляет 495,28 тенге, евро - 518,41 тенге, рубля - 5,44 тенге.
В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:
- доллар: покупка – 496-500 тенге, продажа – 504-509 тенге;
- евро: покупка – 519-523 тенге, продажа – 522-527 тенге;
- рубль: покупка – 5,3-5,4 тенге, продажа – 5,45-5,5 тенге.
По данным портала Kurs.kz, на западе Казахстана обменные пункты принимают доллары по 495-497 тенге.
Обменники установили следующие курсы доллара:
- Уральск: покупка – 500 тенге; продажа – 509 тенге.
- Актобе: покупка – 500,5 тенге; продажа – 504,5 тенге.
- Актау: покупка – 496 тенге; продажа – 501 тенге.