Доллар подорожал почти на 3 тенге

Средневзвешенный курс доллара США на дневных торгах Казахстанской фондовой биржи KASE 17 февраля повысился на 2,71 тенге и составил 498,75 тенге. Курс евро и российского рубля остались на прежнем уровне. За месяц американская валюта подешевела сразу на 30,19 тенге, а евро на 29,63.

Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 17 февраля, составляет 495,28 тенге, евро - 518,41 тенге, рубля - 5,44 тенге.

В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:

доллар: покупка – 496-500 тенге, продажа – 504-509 тенге;

евро: покупка – 519-523 тенге, продажа – 522-527 тенге;

рубль: покупка – 5,3-5,4 тенге, продажа – 5,45-5,5 тенге.

По данным портала Kurs.kz, на западе Казахстана обменные пункты принимают доллары по 495-497 тенге.

Обменники установили следующие курсы доллара: