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Социум Экономика

Доллар подорожал почти на 3 тенге

Средневзвешенный курс доллара США 17 февраля составил 498,75 тенге.
Дана Рахметова
Доллар подорожал почти на 3 тенге

Средневзвешенный курс доллара США на дневных торгах Казахстанской фондовой биржи KASE 17 февраля повысился на 2,71 тенге и составил 498,75 тенге. Курс евро и российского рубля остались на прежнем уровне. За месяц американская валюта подешевела сразу на 30,19 тенге, а евро на 29,63.

Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 17 февраля, составляет 495,28 тенге, евро - 518,41 тенге, рубля - 5,44 тенге. 

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В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:

  • доллар: покупка – 496-500 тенге, продажа – 504-509 тенге;
  • евро: покупка – 519-523 тенге, продажа – 522-527 тенге;
  • рубль: покупка – 5,3-5,4 тенге, продажа – 5,45-5,5 тенге.

По данным портала Kurs.kz, на западе Казахстана обменные пункты принимают доллары по 495-497 тенге.

Обменники установили следующие курсы доллара:

  • Уральск: покупка – 500 тенге; продажа – 509 тенге.
  • Актобе: покупка – 500,5 тенге; продажа – 504,5 тенге.
  • Актау: покупка – 496 тенге; продажа – 501 тенге.

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