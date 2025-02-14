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Социум Экономика

Курс доллара снизился до 495 тенге

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 14 февраля средневзвешенный курс доллара составил 495,28 тенге. За сутки он cнизился на 2,67 тенге, за месяц – на 34,46 тенге.
Кристина Кобина
Курс доллара снизился до 495 тенге

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 14 февраля средневзвешенный курс доллара составил 495,28 тенге. За сутки он cнизился на 2,67 тенге, за месяц – на 34,46 тенге.

В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:

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  • доллар: покупка – 497-498 тенге, продажа – 500-503 тенге;
  • евро: покупка – 519-520 тенге, продажа – 522-524 тенге;
  • рубль: покупка – 5,3-5,4 тенге, продажа – 5,45-5,5 тенге.

По данным портала Kurs.kz, на западе Казахстана обменные пункты принимают доллары уже по 494-496 тенге.

Обменники установили следующие курсы доллара:

Уральск: покупка – 496 тенге; продажа – 508 тенге.

Актобе: покупка – 497 тенге; продажа – 504 тенге.

Актау: покупка – 494 тенге; продажа – 499 тенге.

Казахстанская фондовая биржа доллар США обменный курс

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