Курс доллара снизился до 495 тенге

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 14 февраля средневзвешенный курс доллара составил 495,28 тенге. За сутки он cнизился на 2,67 тенге, за месяц – на 34,46 тенге.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 14 февраля средневзвешенный курс доллара составил 495,28 тенге. За сутки он cнизился на 2,67 тенге, за месяц – на 34,46 тенге.

В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:

доллар: покупка – 497-498 тенге, продажа – 500-503 тенге;

евро: покупка – 519-520 тенге, продажа – 522-524 тенге;

рубль: покупка – 5,3-5,4 тенге, продажа – 5,45-5,5 тенге.

По данным портала Kurs.kz, на западе Казахстана обменные пункты принимают доллары уже по 494-496 тенге.

Обменники установили следующие курсы доллара:

Уральск: покупка – 496 тенге; продажа – 508 тенге.

Актобе: покупка – 497 тенге; продажа – 504 тенге.

Актау: покупка – 494 тенге; продажа – 499 тенге.