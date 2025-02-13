На 4 тенге снизился курс доллара в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 13 февраля курс доллара составил 497,88 тенге.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 13 февраля средневзвешенный курс доллара составил 497,88 тенге. За сутки он cнизился на 3,95 тенге, за месяц – на 32,32 тенге. Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 13 февраля, составляет 501,31.

В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:

доллар: покупка – 498-500 тенге, продажа – 501-502 тенге;

евро: покупка – 519-520 тенге, продажа – 522-523 тенге;

рубль: покупка – 5,3-5,4 тенге, продажа – 5,45-5,5 тенге.

По данным портала Kurs.kz, на западе Казахстана обменные пункты принимают доллары уже по 495-497 тенге.

Обменники установили следующие курсы доллара:

Уральск: покупка – 497 тенге; продажа – 509 тенге.

Актобе: покупка – 500 тенге; продажа – 507 тенге.

Актау: покупка – 495 тенге; продажа – 501 тенге.