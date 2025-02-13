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Социум Экономика

На 4 тенге снизился курс доллара в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 13 февраля курс доллара составил 497,88 тенге.
Кристина Кобина
На 4 тенге снизился курс доллара в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 13 февраля средневзвешенный курс доллара составил 497,88 тенге. За сутки он cнизился на 3,95 тенге, за месяц – на 32,32 тенге. Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 13 февраля, составляет 501,31. 

В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:

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  • доллар: покупка – 498-500 тенге, продажа – 501-502 тенге;
  • евро: покупка – 519-520 тенге, продажа – 522-523 тенге;
  • рубль: покупка – 5,3-5,4 тенге, продажа – 5,45-5,5 тенге.

По данным портала Kurs.kz, на западе Казахстана обменные пункты принимают доллары уже по 495-497 тенге.

Обменники установили следующие курсы доллара:

Уральск: покупка – 497 тенге; продажа – 509 тенге.

Актобе: покупка – 500 тенге; продажа – 507 тенге.

Актау: покупка – 495 тенге; продажа – 501 тенге.

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