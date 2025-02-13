На 4 тенге снизился курс доллара в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 13 февраля средневзвешенный курс доллара составил 497,88 тенге. За сутки он cнизился на 3,95 тенге, за месяц – на 32,32 тенге. Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 13 февраля, составляет 501,31.
В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:
- доллар: покупка – 498-500 тенге, продажа – 501-502 тенге;
- евро: покупка – 519-520 тенге, продажа – 522-523 тенге;
- рубль: покупка – 5,3-5,4 тенге, продажа – 5,45-5,5 тенге.
По данным портала Kurs.kz, на западе Казахстана обменные пункты принимают доллары уже по 495-497 тенге.
Обменники установили следующие курсы доллара:
Уральск: покупка – 497 тенге; продажа – 509 тенге.
Актобе: покупка – 500 тенге; продажа – 507 тенге.
Актау: покупка – 495 тенге; продажа – 501 тенге.