Два села остались без воды из-за халатности подрядчика в Актюбинской области

Несмотря на то, что в 28 других населенных пунктах региона жители обеспечены качественной питьевой водой, вопросы водоснабжения в этих двух селах остаются актуальными. На текущий момент проект не завершен, а работы затянулись из-за халатности подрядчика

В Алгинском районе Актюбинской области в настоящее время ведется строительство объектов водоснабжения в двух селах — Тиккаин и Коктогай. Несмотря на то, что в 28 других населенных пунктах региона жители обеспечены качественной питьевой водой, вопросы водоснабжения в этих двух селах остаются актуальными. На текущий момент проект не завершен, а работы затянулись из-за халатности подрядчика.

Заместитель акима района Болатбек Кангужин на брифинге в РСК сообщил, что строительство водоснабжающих объектов в Тиккаине и Коктогае было начато в 2022 году. Однако подрядчик не смог завершить работы в установленные сроки. Причиной задержки стали нарушения и халатное отношение к выполнению контрактных обязательств.

— На сегодня подрядчик не выполнил работы в установленные сроки. Поэтому в суд подано исковое заявление о признании подрядчика недобросовестным, назначении штрафа и понуждении полностью завершить работы. Планируется, что объекты введут в эксплуатацию в 2025 году, - сказал Кангужин.

Он также проинформировал, что 98% жителей района обеспечены голубым топливом. В ближайшее время будет газифицировано село Жеруйык. На сегодня подготовлена проектно-сметная документация и проведена государственная экспертиза.

Напомним, строительство школы на 600 мест в селе Кенкияк Актюбинской области, реализуемое в рамках национального проекта «Комфортная школа», вызвало тревогу у местных жителей из-за качества работ. Их опасения оказались обоснованными: технический надзор выявил множество нарушений. Были обнаружены трещины в кирпичной кладке, затрагивающей несущие стены и перегородки, а также разрушения железобетонных конструкций. В результате, строительство приостановили.

По итогам тщательной проверки станет ясно, можно ли устранить дефекты и продолжить работы. Стоимость проекта составляет почти 5 миллиардов тенге.

В Актобе вынесли приговор по делу об аварийных домах, которые были построены по государственной программе «Нурлы жер». На скамье подсудимых оказались подрядчики и представители технадзора. Суд приговорил к шести годам тюрьмы руководителя строительной компании и субподрядчика за строительство некачественных многоэтажек. Дома, сданные в октябре 2019 года, быстро пришли в негодность — в их фундаментах появились трещины. Экспертиза признала здания аварийными и подлежащими сносу, 48 семей пришлось срочно переселить.