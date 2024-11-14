Строящаяся за 5 млрд тенге школа «трещит по швам» в Актюбинской области

В селе Кенкияк Актюбинской области строительство новой школы обернулось скандалом. Во время проверки выяснилось, что здание имеет множество дефектов и нарушений. Сейчас эксперты решают, можно ли исправить ошибки или объект все же придется отправить под снос.

В селе Кенкияк Актюбинской области строительство новой школы обернулось скандалом, передает КТК.

Во время проверки выяснилось, что здание имеет множество дефектов и нарушений. Сейчас эксперты решают, можно ли исправить ошибки или объект все же придется отправить под снос.

Строительство школы на 600 мест в селе Кенкияк, реализуемое в рамках национального проекта «Комфортная школа», вызвало тревогу у местных жителей из-за качества работ. Их опасения оказались обоснованными: технический надзор выявил множество нарушений. Были обнаружены трещины в кирпичной кладке, затрагивающей несущие стены и перегородки, а также разрушения железобетонных конструкций. В результате, строительство приостановили.

По итогам тщательной проверки станет ясно, можно ли устранить дефекты и продолжить работы. Стоимость проекта составляет почти 5 миллиардов тенге, но, как заверил заказчик, подрядчику еще не выплатили средства.

– Создана комиссия, которая неоднократно выезжала на данный объект. Были привлечены несколько компаний, которые производили технические обследования, сообщил региональный руководитель АО Samruk-Kazyna Construction Асан Ибраев.

Он пояснил, что меры по дальнейшему строительству и устранению всех выявленных недостатков будут приняты после получения рекомендаций от проектной организации.

Напомним, в Актобе вынесли приговор по делу об аварийных домах, которые были построены по государственной программе «Нурлы жер». На скамье подсудимых оказались подрядчики и представители технадзора. Суд приговорил к шести годам тюрьмы руководителя строительной компании и субподрядчика за строительство некачественных многоэтажек. Дома, сданные в октябре 2019 года, быстро пришли в негодность — в их фундаментах появились трещины. Экспертиза признала здания аварийными и подлежащими сносу, 48 семей пришлось срочно переселить.

Также осудили двух представителей компании по техническому надзору, которые приняли эти дома. Их признали виновными в мошенничестве и ненадлежащем контроле и приговорили к 5 годам заключения.