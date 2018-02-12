Две тысячи евро осталось собрать на лечение ребенка с редким заболеванием из Уральска

Родители Камилы НУГУМАШЕВОЙ рассказали, что 1 марта они должны быть с ребенком в клинике Дании, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Камила Нугумашева Отец Камилы Олег НУГУМАШЕВ рассказывает, что деньги на открытый ими счет поступают очень редко. - Нам осталось собрать всего 2 тысячи евро. Визы уже мы делаем, и на днях они будут у нас на руках. 1 марта нас ждут в клинике Дании. Если вдруг мы даже не соберем оставшуюся сумму денег, мы все равно туда поедем. Просто откажемся от того, чтобы нас по приезду встречала скорая помощь. Мы рискуем, но, к сожалению, у нас нет выхода. Камилу нужно спасать, - пояснил отец девочки. Стоит отметить, что девочку выписали из больницы, она получает временное лечение на дому. - Теперь нам хотя бы круглыми сутками не ставят капельницы. Ей подобрали поддерживающие лекарства, которые она получает два раза в день, - говорит Олег.