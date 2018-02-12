Две тысячи евро осталось собрать на лечение ребенка с редким заболеванием из Уральска

Родители Камилы НУГУМАШЕВОЙ рассказали, что 1 марта они должны быть с ребенком в клинике Дании, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Камила Нугумашева Отец Камилы Олег НУГУМАШЕВ рассказывает, что деньги на открытый ими счет поступают очень редко. - Нам осталось собрать всего 2 тысячи евро. Визы уже мы делаем, и на днях они будут у нас на руках. 1 марта нас ждут в клинике Дании. Если вдруг мы даже не соберем оставшуюся сумму денег, мы все равно туда поедем. Просто откажемся от того, чтобы нас по приезду встречала скорая помощь. Мы рискуем, но, к сожалению, у нас нет выхода. Камилу нужно спасать, - пояснил отец девочки. Стоит отметить, что девочку выписали из больницы, она получает временное лечение на дому. - Теперь нам хотя бы круглыми сутками не ставят капельницы. Ей подобрали поддерживающие лекарства, которые она получает два раза в день, - говорит Олег.
Напомним, Камиле НУГУМАШЕВОЙ после рождения был поставлен диагноз "врожденный гиперинсулинизм", при этом заболевании поджелудочная железа вырабатывает много инсулина, который поглощает всю глюкозу в организме ребенка. Аппарат для измерения уровня инсулина в поджелудочной железе есть только в Дании и Турции. Девочке необходимо провести молекулярно-генетическое исследования генов и хирургическое лечение, иначе мозг новорожденный может быть поражен, после чего она останется инвалидом на всю жизнь. Однако наши врачи могут только поддерживать ее состояние, и то недолгое время. Родители продолжают сбор денежных средств, проводят благотворительные ярмарки. Отец Камилы обращался к министру труда РК на сайте электронного правительства. Немецкий фонд «Ein Herz fur Kinder» на лечение девочки выделил 10 тысяч евро. Теперь родителям осталось собрать около 3 тысяч евро, сбор денег продолжается. Также 15 тысяч евро было перечислено из фонда "Клуб добряков". Все, кто желает помочь Камиле НУГУМАШЕВОЙ, могут позвонить по номерам телефонов родителей: 8 (707) 868-81-48, 8 (705) 504-10-15 или перевести денежные средства на счет АО «Народный банк Казахстана» № KZ536015823100123834 , БИН 960941000145 , АО «Каспий Банк» № KZ10722R000143405967, № карточки KZ78722С000016157304, АО «Казкоммерцбанк» № KZ57926001PN02699198, Киви кошелек 8 (705) 814 22 14 ИИН 821121302028. Фото предоставлено родителями девочки