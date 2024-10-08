Двое парней насмерть разбились на скутере на западе Казахстана

Трагедия произошла пятого октября в 4:45. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 18-летний водитель скутера ехал по улице Ряхова и наехал на грузовую автомашину КамАЗ, припаркованную на обочине дороги.

Трагедия произошла пятого октября в 4:45. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 18-летний водитель скутера ехал по улице Ряхова и наехал на грузовую автомашину КамАЗ, припаркованную на обочине дороги.

В результате столкновения водитель скутера и его 20-летний пассажир скончались на месте происшествия. Полицейские начали досудебное расследование по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Отметим, что особое беспокойство вызывает то, что в последнее время участилось количество аварий с участием скутеров, мотоциклов, мопедов. Стражи порядка призывают водителей двухколесных транспортных средств не пренебрегать требованиями правил дорожного движения.