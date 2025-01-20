Экстренная медпомощь без страховки в Уральске: что нужно знать

Директор Уральской ГМБ рассказал, как получить неотложное лечение, если у вас нет медицинской страховки.

Директор городской многопрофильной больницы Арман Мурзахметов рассказал, какое лечение доступно казахстанцам и иностранцам без медицинской страховки. По его словам, экстренная медицинская помощь оказывается круглосуточно. Ежедневно больница принимает от 100 до 150 экстренных пациентов.

— Мы фильтруем пациентов по тяжести. Первая категория — это неотложные, угрожающие жизни состояния: падения с высоты, ДТП, ножевые и огнестрельные ранения, инсульт с комой, гипогликемические состояния, которые требуют неотложного вмешательства. Они идут по «красной» линии, их сразу завозят в реанимацию, — рассказал директор ГМБ.

Мурзахметов пояснил, что скорая помощь заранее сообщает в приёмный покой о пострадавших в авариях, упавших с высоты или пациентах с ножевыми ранениями, которые направляются в больницу. Тогда мультидисциплинарная команда готовится к принятию пациента, их ждут нейрохирург, квалифицированный травматолог, хирург и реаниматолог.

Также есть «жёлтая» зона, когда есть время обследовать пациента: уточнить диагноз, сдать анализы, чтобы принять решение об операции. И существует «зелёный» путь пациента, когда его госпитализация осуществляется как плановая.