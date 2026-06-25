Глава государства высказался о свободе слова и запрете цензуры в Казахстане

Президент напомнил, что в стране законодательно запрещена цензура, но призвал журналистов стать "иммунным ответом" против ботоферм, лжи и манипуляций.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о роли журналистов в борьбе с распространением дезинформации в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент обратил внимание на то, что с развитием технологий в цифровом пространстве появились новые серьезные угрозы, с которыми приходится сталкиваться обществу.

- Современные технологии породили "ботофермы", которые целенаправленно засевают цифровое поле семенами раздора. Распространение откровенной лжи и клеветы, которые теперь буднично называют дипфейками, сформировало опасный феномен "постправды", где объективные факты подменяются управляемыми эмоциями и злонамеренными провокациями. Для подрыва общественной солидарности и согласия, компрометации государственных институтов используются инструментарии искусственного интеллекта. Поддельные цифровые копии публичных лиц практически неотличимы от оригиналов, и данные технологии уже активно осваиваются разного рода мошенниками и деструктивными силами. Поэтому ответственные работники медиасферы должны стать частью "иммунного ответа" государства на эти гибридные, опаснейшие по своей сути вызовы, угрозы. Вашу роль здесь трудно переоценить, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом глава государства подчеркнул, что в республике обеспечены все базовые гарантии для полноценной работы прессы и выражения различных точек зрения.

- Созданы все условия для плюрализма мнений, законодательно закреплены свобода слова и запрет на цензуру. Однако свобода не имеет ничего общего со вседозволенностью. Всем, кто пытается манипулировать общественным мнением, используя медиасферу в корыстных интересах, пора усвоить простую аксиому: ваши права заканчиваются там, где начинаются права и человеческое достоинство другого гражданина, - добавил президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сейчас критически важно развивать медиаграмотность среди населения, чтобы граждане могли самостоятельно распознавать фейки. Кроме того, современные технологии и искусственный интеллект необходимо направить на защиту правопорядка.

- Всем нам предстоит кардинально повысить уровень медиаграмотности в обществе, чтобы люди умели распознавать спекуляции и "отделять зерна правды от плевел кривды". Важно также поставить технологии искусственного интеллекта на службу безопасности и правопорядку, используя их для оперативного выявления и блокировки противоправного контента. Мы как страна, где царят Закон и Порядок, обязаны выстроить жесткий заслон правовому нигилизму, радикализму и пропаганде чуждых нам ценностей. Это очень важная задача, - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее президент поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником и призвал отказаться от популяризации культа "легких денег" и праздного образа жизни в медиапространстве.

