Кабинет психолого-педагогической коррекции откроют в Атырау

Центр психолого-медико-педагогической консультации откроют в Жылыойском районе, а кабинеты психолого-педагогической коррекции в городах Кульсары и Атырау.

По словам главного специалиста областного управления образования Кадыржана Сапарова, центр психолого-медико-педагогической консультации откроют в Жылыойском районе, а кабинет психолого-педагогической коррекции - в Атырау. Данная работа реализуется в соответствии с региональной дорожной картой по развитию системы образования области на 2023-2029 годы.

По его словам, в кабинетах психолого-педагогической коррекции специалисты работают с малышами, оказывая 17 видов услуг. В области на учёте в психолого-медико-педагогической консультации состоят 6 256 детей. Из них с инвалидностью – 1 626, школьного возраста – 3 773, дошкольников – 2 483.

На сегодняшний день в регионе функционируют три центра психолого-медико-педагогической консультации, восемь кабинетов психолого-педагогической коррекции, один детский реабилитационный центр, один специальный детский сад, три областные специальные школы-интерната. В них работают 102 педагога-ассистента, 82 педагога-дефектолога, 51 педагог-логопед, 273 педагога-психолога, пять сурдопедагогов, 135 социальных педагогов, четыре олигофренопедагога, три тифлопедагога.