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Социум Здоровье

Как дозвониться до «скорой», если она не отвечает?

Минздрав опубликовал список альтернативных номеров.
Жулдызхан Хасангалиева
Как дозвониться до «скорой», если она не отвечает?

Некоторые казахстанцы жаловались, что не могут дозвониться до диспетчера скорой помощи по номеру «103». В минздраве объяснили, что такие случаи единичны. Национальный координационный центр экстренной медицины провел техническую экспертизу одного из инцидентов в Алматы. Оказалось, что проблема возникла из-за неисправности у оператора связи.

Возможные причины перебоев: сбои в сети мобильного оператора или особенности некоторых телефонов, которые неправильно направляют экстренные вызовы. Чтобы избежать проблем, советуют набирать 103 с префиксом 9. В регионах можно воспользоваться альтернативными номерами.

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Минздрав уже опубликовал список таких номеров.

ЗКО: 

112 или 9103

51-82-55 9103

Атырауская область: 

109, 112 или 9103 

8(7122)204505 519464, 522718, 508946, 509341.  

+77013613052, +77013613049, +77025933677, 

+77758370374, +77780192511.  

Telegram-бот: https://t.me/atyrau_103_bot.


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