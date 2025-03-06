Как дозвониться до «скорой», если она не отвечает?

Некоторые казахстанцы жаловались, что не могут дозвониться до диспетчера скорой помощи по номеру «103». В минздраве объяснили, что такие случаи единичны. Национальный координационный центр экстренной медицины провел техническую экспертизу одного из инцидентов в Алматы. Оказалось, что проблема возникла из-за неисправности у оператора связи.
Возможные причины перебоев: сбои в сети мобильного оператора или особенности некоторых телефонов, которые неправильно направляют экстренные вызовы. Чтобы избежать проблем, советуют набирать 103 с префиксом 9. В регионах можно воспользоваться альтернативными номерами.
Минздрав уже опубликовал список таких номеров.
ЗКО:
112 или 9103
51-82-55 9103
Атырауская область:
109, 112 или 9103
8(7122)204505 519464, 522718, 508946, 509341.
+77013613052, +77013613049, +77025933677,
+77758370374, +77780192511.
Telegram-бот: https://t.me/atyrau_103_bot.
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