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Социум Здоровье

Как выбрать сладкий новогодний подарок?

Советы от санитарно-эпидемиологического контроля помогут выбрать безопасный и качественный сладкий подарок для вашего ребенка.
Жулдызхан Хасангалиева
Как выбрать сладкий новогодний подарок?

Заместитель руководителя СЭС ЗКО Гульдана Кереева дала рекомендации по выбору сладкого подарка для детей. Сегодня рынок предлагает широкий ассортимент таких наборов, но важно помнить о качестве и безопасности продуктов. Есть два варианта: купить готовый подарок, упакованный в красивую коробку или собрать сладкий подарок самостоятельно.

При выборе готового подарка обратите внимание на маркировку. По требованиям Технического регламента Таможенного союза 022/2011, на упаковке должны быть указаны:

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  • Названия всех кондитерских изделий и их количество.
  • Дата фасовки.
  • Срок годности и условия хранения, включая информацию о хранении после вскрытия упаковки.
  • Наименование и адрес фасовщика (для возможных претензий).
  • Рекомендации или ограничения по использованию, например, возрастные ограничения или содержание аллергенов.
  • Пищевая ценность.
  • Знак ЕАС, подтверждающий обращение продукции на территории стран ЕАЭС.

Рекомендации от СЭС:

  • Не покупайте сладости в неустановленных торговых местах и без понятной маркировки.
  • Если сомневаетесь в качестве продукции, попросите у продавца сопроводительные документы. Для кондитерских изделий это декларация о соответствии.

Следуя этим простым советам, вы сможете выбрать безопасный и качественный подарок, который порадует вашего ребенка!

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