Как выбрать сладкий новогодний подарок?

Советы от санитарно-эпидемиологического контроля помогут выбрать безопасный и качественный сладкий подарок для вашего ребенка.

Заместитель руководителя СЭС ЗКО Гульдана Кереева дала рекомендации по выбору сладкого подарка для детей. Сегодня рынок предлагает широкий ассортимент таких наборов, но важно помнить о качестве и безопасности продуктов. Есть два варианта: купить готовый подарок, упакованный в красивую коробку или собрать сладкий подарок самостоятельно.

При выборе готового подарка обратите внимание на маркировку. По требованиям Технического регламента Таможенного союза 022/2011, на упаковке должны быть указаны:

Названия всех кондитерских изделий и их количество.

Дата фасовки.

Срок годности и условия хранения, включая информацию о хранении после вскрытия упаковки.

Наименование и адрес фасовщика (для возможных претензий).

Рекомендации или ограничения по использованию, например, возрастные ограничения или содержание аллергенов.

Пищевая ценность.

Знак ЕАС, подтверждающий обращение продукции на территории стран ЕАЭС.

Рекомендации от СЭС:

Не покупайте сладости в неустановленных торговых местах и без понятной маркировки.

Если сомневаетесь в качестве продукции, попросите у продавца сопроводительные документы. Для кондитерских изделий это декларация о соответствии.

Следуя этим простым советам, вы сможете выбрать безопасный и качественный подарок, который порадует вашего ребенка!