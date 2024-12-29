Как выбрать сладкий новогодний подарок?

Заместитель руководителя СЭС ЗКО Гульдана Кереева дала рекомендации по выбору сладкого подарка для детей. Сегодня рынок предлагает широкий ассортимент таких наборов, но важно помнить о качестве и безопасности продуктов. Есть два варианта: купить готовый подарок, упакованный в красивую коробку или собрать сладкий подарок самостоятельно.
При выборе готового подарка обратите внимание на маркировку. По требованиям Технического регламента Таможенного союза 022/2011, на упаковке должны быть указаны:
- Названия всех кондитерских изделий и их количество.
- Дата фасовки.
- Срок годности и условия хранения, включая информацию о хранении после вскрытия упаковки.
- Наименование и адрес фасовщика (для возможных претензий).
- Рекомендации или ограничения по использованию, например, возрастные ограничения или содержание аллергенов.
- Пищевая ценность.
- Знак ЕАС, подтверждающий обращение продукции на территории стран ЕАЭС.
Рекомендации от СЭС:
- Не покупайте сладости в неустановленных торговых местах и без понятной маркировки.
- Если сомневаетесь в качестве продукции, попросите у продавца сопроводительные документы. Для кондитерских изделий это декларация о соответствии.
Следуя этим простым советам, вы сможете выбрать безопасный и качественный подарок, который порадует вашего ребенка!