Казахстан не намерен помогать России в обходе санкций — вице-премьер

Заместитель премьер-министр Серик Жумангарин заявил, что Казахстан не поддерживает санкции, но не намерен становиться страной для их обхода, сообщают «Ведомости» со ссылкой на телеграм-канал журналиста Павла Зарубина.

Заместитель премьер-министр Серик Жумангарин заявил, что Казахстан не поддерживает санкции, но не намерен становиться страной для их обхода, сообщают «Ведомости» со ссылкой на телеграм-канал журналиста Павла Зарубина.

Жумангарин подчеркнул, что санкционное давление может негативно сказаться на экономике Казахстана, которая не хочет работать в ущерб своему внутреннему производству.

- Речь идет о том, что есть определенные товары, которые производятся у нас, и они попадают в санкционную линейку. И мы сказали – по этим товарам мы никаких рестрикций делать не собираемся, поскольку за этим стоят у нас большие трудовые коллективы, иногда целые моногорода, где эти производства находятся, поэтому это очень важно, – сказал заместитель премьер-министра.

Как отмечает источник, в августе Жумангарин уже заявлял, что Казахстан в вопросе соблюдения антироссийских санкций ориентируется на свои экономические интересы. По его словам, страна не будет слепо следовать санкциям, если они затронут компании, являющиеся основными работодателями в их регионах.

Отмечается, что в конце октября на тему обхода санкций высказывался также заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко. Он напомнил, что страна не вводила и не присоединилась к ограничениям против России, однако власти Казахстана не хотят, чтобы её территория использовалась для обхода антироссийских санкций.

- Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций, – отметил Василенко.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США расширило свои санкционные списки, добавив 275 человек и компаний из 17 стран. В числе вновь внесённых организаций оказалась казахстанская компания Kazstanex, обвиняемая в поставках станков в Россию через Китай. По данным американских властей, компания выступала номинальным получателем товаров из Европы, которые затем направлялись в Китай, а оттуда — в Россию. Это обвинение подчеркивает возрастающие опасения США относительно обхода санкций против России и активного использования третьих стран для этой цели.