Назвавшую Гитлера «красавчиком» казахстанку осудили за разжигание межнациональной розни

В суде Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении 40-летней Марал Жалеловой. Ейбыло предъявлено обвинение по статье 174 УК РК «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Из материалов дела следует, что подсудимая в ноябре 2023 года в социальной сети TikTok "умышленно публично стала разжигать национальную рознь, оскорбляя национальную честь и достоинство граждан русской национальности". При этом у женщины была обширная аудитория в 1000 подписчиков.

В суде Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении 40-летней Марал Жалеловой. Ей было предъявлено обвинение по статье 174 УК РК "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".

Из материалов дела следует, что подсудимая в ноябре 2023 года в социальной сети TikTok "умышленно публично стала разжигать национальную рознь, оскорбляя национальную честь и достоинство граждан русской национальности". При этом у женщины была обширная аудитория в 1000 подписчиков.

– Гитлер для меня красавчик. Что тебе не нравится? То, что во время Отечественной войны воевали казахи? Они были такие же ватники как ты! Ни один мой дед не воевал (...). Пусть берут кости своих бабушек и дедушек и валят отсюда (...). Для меня они сорняки. Скоро везде будет казахский язык, - говорила женщина во время прямого эфира.

Сама Жалелова вину свою не признала и заявила, что её высказывания являются результатом провокаций ее оппонентов, разных национальностей. По её словам, в числе ее оппонентов есть еще и казахи, которые давно, в частности с началом военных действий вооружённых сил России против Украины в феврале 2022 года, ведут пропаганду войны в социальной сети "Тик ток". Эти люди, по словам Жалеловой, "подчеркивают исключительность русской нации, и пытаются унизить в неполноценности украинцев, казахов и другие народы, импульсивно реагируют на переименование городов и населенных пунктов, проявляют высокомерие, ставя под сомнение политическую дееспособность казахов и украинцев, также допускают при этом оскорбительные и нецензурные выражения".

– Судом дана оценка к показаниям Жалеловой, которая не признала вину, но принесла извинения за свои высказывания в форме нецензурных слов. В этом случае, суд считает, что подсудимая не раскаялась в содеянном, но признает свою ошибку, и заслуживает более гуманного наказания в виде минимального срока лишения свободы, чем срок, который прокурор полагал необходимым назначить, - говорится в материалах дела.

Приговором суда Марал Жалелова признана виновной в предъявленном обвинении. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Свой срок женщина будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Напомним, это не первое скандальное видео, где казахстанцы сами себя дискредитируют. Так, в июле 2024 года в сети распространилось видео с провокационными высказываниями. На площадке «Чат-рулетки» мужчина представившийся Семёном Агафоновым утверждал, что «русские пришли и научили их (казахов) ссать стоя, это мамбеты», а также «у них домов не было, они в юртах жили, братан». Позже выяснилось, что это житель Астаны и полиция заинтересовалась заявлениями казахстанца. Еще раньше жители ЗКО Денис Рудных и Кристина Кольченко были лишены свободы за подобные высказывания.