В июне этого года в Уральском городском суде по уголовным вынесли приговор в отношении двоих жителей ЗКО Дениса Рудных и Кристины Кольченко. Рудных признали виновным по статье 174 УК РК «Разжигание социальной, национальной розни» и по статье 180 УК РК «Сепаратистская деятельность». Его приговорили к пяти годам и двум месяцам заключения. Кольченко осудили за сепаратизм и также приговорили к пяти годам лишения свободы.

Осуждённые не согласились с приговором и подали апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам постановила назначить по делу дополнительные экспертизы. Эксперт-политолог Айгерим Сейфуллина изучив предоставленные видеозаписи пришла к выводу, что в высказываниях подсудимых действительно содержатся сепаратистские высказывания. Однако Денис Рудных и Кристина Кольченко не согласились с таким заключением специалиста и заявили, что скандальный разговор длился 40 минут, но их собеседник смонтировал трех и пятиминутные ролики, оставив лишь провокационные моменты и выложил его в сеть.

– Эксперт в своем заключении основывается лишь на своих софистических умозаключениях. Всё, что я говорил с первого дня на следствие, всё подтверждается во втором видео, заключением эксперта видеотехнической экспертизы ролик сфальсифицирован, монтирован, разговор длился больше 40 минут из них смонтирован ролик из трех и 5пяти минут. Я не говорил ничего плохого ни о стране, ни о народе. На втором видео есть мои слова, где я говорю, что давал присягу и не пойду против казахов, что я не против народа, называю себя русским казахом и говорю, что отношение к нам в стране нормальное, - говорит Денис Рудных.

Кристина Кольченко также говорит, не произносило слов "Я за Россию", "Я против Казахстана", а лишь сказала, что она за русских, имея ввиду свою принадлежность к этой нации. Кроме этого, она утверждает, что не в полной мере знает значение слов "специальная военная операция". Однако эксперт дала заключение, что Кристина Кольченко в полной мере осознавала значение своих слов и выразила готовность в случае войны выступить на стороне противника.

Адвокаты подсудимых попросили суд освободить их подзащитных от ответственности и допросить Пан Василя, как автора ролика.

Выслушав мнения сторон и изучив материалы дела апелляционная коллегия областного суда ЗКО пришла к выводу, что в высказываниях подсудимых действительно содержатся сепаратистские высказывания, которые несут угрозу целостности Казахстана. Таким образом, судья вынес постановление оставить приговор суда первой инстанции без изменения.

Денис Рудных не согласился с таким решением суда и заявил, что они непременно будут обжаловать его в Верховном суде.

– Пан Василь (собеседник осужденных на ролике - прим. автора) смонтировал видео, сделал два ролика, оба по-разному смонтированы. По первому меня осудили в городском суде. Нашли второе, оно отличается от первого, чуть длиннее, смысловой контекст из-за этого меняется сильно. На втором видео я говорю что не против народа, что не против казахов. Я давал присягу, что не пойду против народа. И потом после появления видео меня никто не искал, я сам пришел в полицию, хотя некоторые писали, что меня задержали. Позже видео быстро разлетелось в соцсетях, наверное, хотели резонанса, после чего возбудили уголовное дело. В Instagram под постом были люди, которые писали "Спасибо Денису от казахской семьи", а тут меня выставили националистом, есть переписки старые прошлого года, где я в ВК переписывался с людьми, из других городов Казахстана, которые плохо отзывались от казахах. Я их находил разговаривал с ними, говорил не нравится что-то - езжай в Россию. Сам против такого, а тут всё так сложилось. В шоке просто, - вспоминает Денис Рудных. Со слов осужденных, они предоставили суду заключение независимой видеотехнической экспертизы, которая подтверждает монтаж видео. Однако это никак не повлияло на исход дела. Мужчина намерен до конца отстаивать свою правоту и доказывать свою невиновность.

– Я служил в армии, без единой повестки сам пошел в военкомат, закончил военно-техническую школу, после ушел в армию, в 18 лет служил в пограничной службе КНБ РК. Службу проходил в Восточном Казахстане, защищал границы своей Родины, а сейчас меня осудили за то, что я якобы посягнул на целостность своей страны, - заключил Денис Рудных.

Напомним, речь идёт о скандальном видео , которое появилось в сети в феврале этого года. Уроженец России, проживающий в Уральске более 20 лет, сказал, что поддерживает Россию в войне и вообще «Уральск всегда был российским городом». На видео также была его знакомая, которая поддерживала эти высказывания.

Изначально в полиции сообщили, что дело не возбудила прокуратура за отсутствием состава преступления. В департаменте распространили видео, на котором мужчина извиняется, мол, был пьяный, спровоцировали и вообще не так его все поняли.

Спустя несколько дней правоохранительные органы всё же решили привлечь мужчину к ответственности, и не его одного. Оказалось, что в скандальном видео фигурировала и девушка.