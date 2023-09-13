В целях оперативного реагирования на сообщения о коррупции Антикоррупционная служба запускает Telegram-бот @antikorkzbot. Через чат-бот можно сообщить о нарушителях и передать информацию о разыскиваемых лицах.

В тому же Антикор поощряет граждан, сообщивших о факте коррупции. Об этом рассказали в департаменте Агентства по противодействию коррупции по ЗКО

Как стало известно, председателем Антикоррупционной службы РК подписан приказ "Об утверждению правил поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции".

Так, по коррупционным правонарушениям, по которым сумма взятки или причиненного ущерба не превышает 1000 МРП (3,45 млн тенге на 2023 год) или отсутствует ущерб, единовременное денежное вознаграждение устанавливается в следующих размерах::

по административным делам - 30 МРП или 103 500 тенге.

по уголовным делам небольшой тяжести - 40 МРП или 138 000 тенге.

по уголовным делам средней тяжести - 50 МРП или 172 500 тенге.

по тяжким уголовным делам - 70 МРП или 241 500 тенге.

по особо тяжким уголовным делам - 100 МРП или 345 000 тенге.

По правонарушениям, по которым сумма взятки превышает 1000 МРП, единовременное денежное вознаграждение составляет 10 % от суммы взятки или причинённого ущерба, но не более 4000 МРП или 13,8 млн тенге, - сказано в сообщении.

Помощь в противостоянии коррупции включает в себя: сообщения о факте коррупции, в предоставлении информации о местонахождении разыскиваемого лица и иные действия, которые помогут в расследовании или раскрытии дела.