— У нас в Атырау как всегда проблема с пешеходной дорожкой. Идем в школу по проезжей части. Тротуаров — нет. Еще центр города называется, — сетует на видео жительница Атырау Гульнара Шубакова.

Женщина считает, что отсутствие тротуаров в оживленных местах небезопасно для жизни горожан. А видео она снимала на улице Жарбосынова.

— Очень нужен тротуар. Что здесь будет в сильный дождь? Нужна пешеходная дорожка, – говорит жительница Атырау.

Мы обратились за комментарием в ЖКХ. Там заверили, что тротуар будет. Правда, его строительство запланировано на следующий год.

— В рамках реализации работ по среднему ремонту внутренних дорог по улице Жарбосынова предусмотрено возведение тротуарных покрытий шириной полтора метра по обеим сторонам обочины. Это в планах на 2024 год, — сообщили в ЖКХ.

Еще пять лет назад жители Атырау жаловались на нехватку тротуаров в городе.

Лина ОЙЛОВА

https://www.tiktok.com/@mgorod.kz2022/video/7278200865456983302