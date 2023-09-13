Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил, что важным шагом в обеспечении доступности высшего образования будет усовершенствование заданий ЕНТ.

- Сегодня я хотел бы поделиться с вами с новшествами ЕНТ-2024. Как было обещано в прошлом году, все изменения в формате экзамена будут объявлены в начале нового учебного года. Это поможет будущим абитуриентам сосредоточиться и лучше подготовиться к поступлению в вуз, - отметил министр.

Так, будет введёт стандартизированный формат с использованием психометрических подходов к формированию и анализу результатов. На ЕНТ-2024 изменится количество вопросов, появится новый тип заданий по профильным предметам и сократится время тестирования.



Количество предметов на ЕНТ остаётся прежним – три обязательных и два на выбор. Количество заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на пять вопросов. Увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40: добавят по пять заданий на соответствие выбора из списка.

Таким образом, общее количество заданий на ЕНТ-2024 останется без изменений – 120:

20 заданий по "Истории Казахстана";

10 заданий по "Грамотности чтения",

10 заданий по "Математической грамотности";

по 40 заданий по двум профильным предметам.

Максимальное количество баллов также остаётся неизменным – 140. Однако время тестирования сократится. Теперь на сдачу ЕНТ учащимся вместо четырёх часов предоставят 3 часа 30 минут. Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

️Ещё одним новшеством в этом году станет обязательная сдача предмета "Математическая грамотность" для абитуриентов, которые выбрали творческие направления, наряду с предметами "История Казахстана" и "Грамотность чтения".

– Хотелось бы подчеркнуть, что тестовые задания по "Математической грамотности" направлены на проверку способности применения полученных знаний, умений и навыков по математической логике в жизненных ситуациях, поэтому данный предмет является обязательным для всех тестируемых, – отметил Саясат Нурбек.

Кроме этого внесены изменения по комбинациям профильных предметов: поступающие по группам образовательных программ "B059 – Коммуникации и коммуникационные технологии", "B055 – Математика и статистика", "B063 – Электротехника и автоматизация" будут сдавать математику и информатику.