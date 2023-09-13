О трагедии стало известно 12 сентября в 20:50. В дежурную часть отдела полиции Макатского района из Доссорской сельской больницы сообщили, что неизвестный совершил дорожно-транспортное происшествие и принес тело неизвестного мужчины.

Выяснилось, что 29-летний водитель автомобиля марки Toyota на трассе Кульсары-Атырау при газовой заправке, расположенной в поселке Доссор, сбил 59-летнего инвалида первой группы. Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. В результате удара он погиб на месте. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД".