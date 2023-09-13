Болельщики были в восторге от вашего возвращения в «Барыс». Легко ли вам было влиться обратно в команду?



У нас собралась отличная команда. Мы хорошо провели подготовку и даже выиграли турнир, поэтому ожидания самые приятные. Влиться в команду, где ты провёл большую часть жизни и карьеры, совсем не сложно. Да, меня не было год, но ничего не изменилось – знакомый тренерский штаб, раздевалка, многие ребята, персонал. Я рад вернуться и приносить пользу.

«Барыс» стартовал на хорошей ноте, выиграв Кубок Блинова. На какой результат вы рассчитываете в новом сезоне?

Как команда мы хотим выступить максимально успешно, тем более, что после неудачного прошлого сезона, мы в долгу перед болельщиками. Будем идти от матча к матчу, постараемся выиграть максимум игр, выйти в плей-офф и проявить себя там.

У вас легендарный статус в команде и казахстанском хоккее в целом. Каким достижением вы особенно гордитесь?

Я помню условия и количество детей, которые играли в хоккей, когда я начинал выступать профессионально. Сейчас их стало значительно больше, у них есть отличные условия и возможности для роста. Мне приятно видеть, что нашей работой мы привлекли в спорт детишек.

К слову о развитии спорта, какие у вас ожидания от сотрудничества с Parimatch?

Parimatch на протяжении многих лет поддерживает казахстанский хоккей. У нас одна цель и одна мотивация – дарить любителям спорта яркие эмоции от просмотра матчей. Я думаю, что наше сотрудничество будет весьма плодотворным и интересным.

Лучший совет от Романа Старченко для его персональных болельщиков?

Получайте удовольствие от жизни, болейте за «Барыс» и приходите на наши матчи, где бы вы ни были. Мы постараемся не подвести вас!

Беттинг-компания Parimatch действует на основании лицензии №20019733 от 31.12.2020, выданной РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».