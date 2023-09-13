13 сентября в суде №2 Усть-Каменогорска огласили приговор в отношении 55-летнего Мади Отарбаева, который в данный момент возглавляет ГАСК по ЗКО. Его признали виновным в совершении преступления по статье 361 "Злоупотребление должностными полномочиями" и приговорили к четырем годам ограничения свободы. Кроме этого, суд пожизненно запретил Отарбаеву занимать должности на государственной службе.

Из материалов дела следует, что преступление было совершено еще в 2016 году, когда осужденный занимал должность руководителя управления строительства и архитектуры ВКО (именно поэтому суд проходил в Усть-Каменогорске).

– Тогда Отарбаев, являясь должностным лицом, вопреки интересам службы в целях извлечения выгод для ТОО «UK STROY GROUP», злоупотребляя должностными полномочиями, достоверно зная о фактическом не выполнении ТОО «UK STROY GROUP» видов и объемов работ, не приобретении строительных материалов, подписал акт №1 приемки выполненных работ за декабрь 2016 года, справку о стоимости выполненных работы и затрат за декабрь 2016 года, а также договор ответственного хранения №1, в котором были указаны наименования, количество и цены строительных материалов, предназначенных на объект "Строительство СпецЦОНа в Усть-Каменогорске", которых в действительности не было в наличии, - говорится в приговоре.

Таким образом, на основании акта №1 приемки выполненных работ, который подписал Отарбаев, на счет ТОО «UK STROY GROUP» были перечислены средства в размере 149 миллиона тенге, из которых 77,8 миллиона тенге - являются бюджетными. К слову, ущерб был полностью возмещен.

Стоит отметить, что во время судебных разбирательств Отарбаев находился под подпиской о невыезде. Однако третьего августа этого года чиновника задержали при попытке пересечь границу через пограничный пост “Кордай”. Мади Отарбаев собирался выехать в Кыргызстан. Тогда меру пресечения изменили и отправили его под стражу, а сегодня, после оглашения приговора Отарбаева освободили из-под стражи в зале суда. Теперь он должен будет находиться под пробационным контролем, не менять постоянное место жительство.

Приговор в законную в законную силу не вступил и может быть обжалован.

К слову, на сайте акимата ЗКО Мади Отарбаев до сих пор значится руководителем ГАСК, а в самом ведомстве ранее сообщили, что чиновник в течение двух месяцев находится на больничном.

