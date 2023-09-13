– Как показала практика, все подготовительные мероприятия к этим противоправным действиям начинаются за пределами нашей страны. За определённую сумму денег организаторы обещают оказать содействие в незаконном пересечении границы. Однако либо мы, либо пограничная служба РФ задерживает всех нарушителей. Также, благодаря активным действиям КНБ и спецслужбам иностранных государств эти организаторы задерживаются и привлекаются к ответственности за пределами Казахстана, - рассказал Арсентий Дунаев.

Начальник отдела департамента Пограничной службы КНБ РК по ЗКО Арсентий Дунаев говорит, что ввиду своего географического расположения, наша страна столкнулась с тем, что невольно стала транзитным рубежом для незаконных мигрантов, следующих через нас в Россию или в Европу. Эти люди в законном порядке заезжают к Казахстан и уже незаконным способом пытаются проникнуть в Россию. Именно эта категория нарушителей сейчас активна в ЗКО.Тем не менее, по его словам, с начала этого года, военнослужащие выявили и задержали 95 человек, которые пытались нарушить границу, среди которых граждане Индии, Афганистана, Узбекистана, Азербайджана, Шри-Ланки и Сомали. Все они привлечены в установленном порядке к административной ответственности. К слову, за нарушение пограничного режима грозит, как административная, так и уголовная ответственность.